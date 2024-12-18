يسرا وأنوشكا ومحمد رمضان..نجوم في عزاء نبيل الحلفاوي

وحرص وزير الثقافة المصري الدكتور أحمد فؤاد هنو، على استقبال المعزيين بجوار أسرة الحلفاوي.
وكان في مقدمة حضور العزاء، محمد رمضان، ويسرا، وأنوشكا، وميمي جمال، وشريف سلامة، ونور النبوي، وأحمد فتحي، والمخرج شريف عرفة، وطارق علام.
وشارك في العزاء أيضاً سيد رجب، ونجلاء بدر، وحسن الرداد، ودنيا عبد العزيز، ومحمد أبو داوود، ومحمد محمود، والمخرج ماندو العدل، ومدحت العدل.
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