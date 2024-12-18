يسرا وأنوشكا ومحمد رمضان..نجوم في عزاء نبيل الحلفاوي

الوكيل الإخباري- توافد النجوم على عزاء الراحل نبيل الحلفاوي، بمسجد الشرطة في منطقة الشيخ زايد بمحافظة الجيزة بمصر.



وحرص وزير الثقافة المصري الدكتور أحمد فؤاد هنو، على استقبال المعزيين بجوار أسرة الحلفاوي.

وكان في مقدمة حضور العزاء، محمد رمضان، ويسرا، وأنوشكا، وميمي جمال، وشريف سلامة، ونور النبوي، وأحمد فتحي، والمخرج شريف عرفة، وطارق علام.

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كما حرص على الحضور لطفي لبيب، ومحمود قابيل، وأشرف زكي، وأحمد شاكر عبد اللطيف، وحمدي الوزير، وطارق صبري.



وشارك في العزاء أيضاً سيد رجب، ونجلاء بدر، وحسن الرداد، ودنيا عبد العزيز، ومحمد أبو داوود، ومحمد محمود، والمخرج ماندو العدل، ومدحت العدل.

ورحل نبيل الحلفاوي عن 77 عاماً، بعد تعرضه لوعكة صحية شديدة بسبب مشاكل في الصدر، نقل على أثرها إلى المستشفى وحجز في غرفة العناية المركزة، وتدهورت حالته الصحية في الساعات الأخيرة حتى توفي.





وكان آخر ظهور للراحل في فيلم "تسليم أهالي" 2022، حيث ظهر ضيف شرف في العمل من بطولة دنيا سمير غانم، وهشام ماجد، وبيومي فؤاد ودلال عبد العزيز،، وهومن تأليف شريف نجيب، وإخراج خالد الحلفاوي.



















