48 ساعة تفصل بين الخطر والتحسن لفنان مشهور

وأوضح الدكتور محمد جبريل، رئيس هيئة الرعاية الصحية بالإسماعيلية، أن مرزبان يعاني من نزيف في المخ، وكسر في قاع الجمجمة، وتدهور في درجة الوعي، إضافة إلى تجمعات دموية في الرئتين، وكسور في الضلوع وأماكن متفرقة من الجسم، ونزيف بالبطن، ما استدعى وضعه على جهاز التنفس الاصطناعي.
وأشار إلى أن الفريق الطبي أجرى له تدخلات عاجلة شملت تركيب أنبوبين صدريين ونقل وحدات دم، مؤكداً أن الساعات الـ48 الأولى تعد الأخطر في مثل هذه الحالات، وأن تقييم فرص التحسن يرتبط باستقرار المؤشرات الحيوية خلال هذه الفترة.
وكان مرزبان قد أصيب إثر حادث سير مروع على طريق "مصر - الإسماعيلية"، فيما أوصى الأطباء بعدم نقله إلى القاهرة حالياً نظراً لخطورة حالته، مع استمرار متابعته من قبل فريق طبي متخصص.
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