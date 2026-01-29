أسس جديدة و قرارات مفاجئة تربك طلبة توجيهي 2009#الاردن #سوشال_الوكيل #برنامج_الوكيل pic.twitter.com/BX2MWeIqBC— Alwakeel News - الوكيل الإخباري (@alwakeelnews) January 29, 2026
