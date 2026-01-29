الخميس 2026-01-29 04:58 م

أسس جديدة و قرارات مفاجئة تربك طلبة توجيهي 2009

قلقل
الإعلامي محمد الوكيل
 
الخميس، 29-01-2026 03:49 م

الوكيل الإخباري-   أسس جديدة و قرارات مفاجئة تربك طلبة توجيهي 2009

اضافة اعلان

 


 
 


gnews

أحدث الأخبار

رئيس مجلس النواب يلتقي جماعة عمان لحوارات المستقبل

شؤون برلمانية رئيس مجلس النواب يلتقي جماعة عمان لحوارات المستقبل

ل

فن ومشاهير مقتل نجمة باب الحارة "أم زكي" بظروف غامضة

العيسوي يلتقي تجمع رجالات الأردن وجمعية أيلة للحماية الاجتماعية

أخبار محلية العيسوي يلتقي تجمع رجالات الأردن وجمعية أيلة للحماية الاجتماعية

ل

أخبار محلية "الأوقاف" تنظم ملتقى للوعظ والإرشاد ويوما خيريا وطبيا بالموقر

يب

فيديو الوكيل مواطن يروي معاناة زوجته بعد الولادة في مستشفى الأمير فيصل

قلقل

فيديو الوكيل أسس جديدة و قرارات مفاجئة تربك طلبة توجيهي 2009

قمة اقتصادية أردنية سورية في عمان الاثنين المقبل

اقتصاد محلي قمة اقتصادية أردنية سورية في عمان الاثنين المقبل

الحكومة تسدد كامل مبلغ سندات اليوروبوند المستحقة في كانون الثاني 2026

أخبار محلية الحكومة تسدد كامل مبلغ سندات اليوروبوند المستحقة في كانون الثاني 2026



 






الأكثر مشاهدة