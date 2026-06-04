الخميس 2026-06-04 05:27 م

الأحوال المدنية : تسجيل الوفاة إلكترونياً متاح عن طريق الخدمات الإلكترونية للدائرة

لبررلا
تسجيل الوفاة إلكترونيا متاح
 
الخميس، 04-06-2026 03:10 م
الوكيل الإخباري-   الأحوال المدنية : تسجيل الوفاة إلكترونياً متاح عن طريق الخدمات الإلكترونية للدائرة
 
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