الوكيل الإخباري- الاحتلال يرتكب مجزرة جديدة في مخيم المغازي وسط غزة ويتسبب باستشهاد اكثر من 40 فلسطينيا .
مجزرة ارتكبتها قوات الاحتلال الليلة الماضية في مخيم المغازي بعد تدمير مربع سكني#الوكيل_الاخباري #غزة pic.twitter.com/CY5RHdP9MB— الوكيل الإخباري (@alwakeelnews) November 5, 2023
من البيوت التي دمرتها طائرات في #مخيم_المغازي الليلة الماضية وارتقى تحت أنقاضها أكثر من 40 شهيدا فلسطينياً من الأطفال والنساء#الوكيل_الاخباري #غزة pic.twitter.com/tNO5hFHRvU— الوكيل الإخباري (@alwakeelnews) November 5, 2023