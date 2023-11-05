الأحد 05-11-2023
الوكيل الاخباري

عشرات الشهداء والجرحى في قصف إسرائيلي متواصل على قطاع غزة في اليوم الـ30 للعدوان

افتتاح معرض الإبداع الشبابي في مركز شابات الطيبة بالكرك

مديرة برنامج الأغذية العالمي توجه نداءً عاجلاً بشأن أهالي غزة

صحة غزة: ارتقاء 21 شهيداً من عائلة واحدة فجر اليوم جراء قصف الاحتلال

إصابة 4 مسعفين في قصف للاحتلال استهدف مركبة اسعاف جنوب لبنان

بأقل من ساعة .. القسام تدمر 3 دبابات اسرائيلية في غزة

مستعمرون يهاجمون قاطفي ثمار الزيتون شرق نابلس

بعد تصريحاته عن استخدام النووي في غزة.. نتنياهو يوقف وزير التراث عن اجتماعات الحكومة

اول رد من حماس على تصريحات إلقاء قنبلة نووية على غزة

القسام : دمرنا دبابة صهيونية متوغلة شمال غرب غزة

عاجل

بأقل من ساعة .. القسام تدمر 3 دبابات اسرائيلية في غزة

الأحد، 05-11-2023 11:03 ص

الاحتلال يرتكب مجزرة جديدة في مخيم المغازي وسط غزة

thumb ويب2 (3)


الوكيل الإخباري- الاحتلال يرتكب مجزرة جديدة في مخيم المغازي وسط غزة ويتسبب باستشهاد اكثر من 40 فلسطينيا . 

اضافة اعلان

 

 

 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
thumb ويب (24)

قذيفة "الياسين 105" التي ارعبت الاحتلال في غزة

thumb web3

لحظة استهداف موقع "جل العلام" الإسرائيلي قبالة القطاع الغربي من جنوب لبنان

thumb web2

قصف قوي من الاحتلال بالقرب من بوابة مستشفى القدس في حي تل الهوا بغزة

thumb web

غزة صباح اليوم السبت

d4e8a7e4-66a8-4dd5-890a-fe60839564fc

إجلاء 53 اردنياً من غزة وإرسال طائرة مساعدات جديدة للقطاع

طبيبة فلسطينية (1)

طبيبة فلسطينية تُصدم خلال عملها برؤية ابنتها على حمالة المصابين بغزة

أخبار متعلقة
thumb web2

قصف قوي من الاحتلال بالقرب من بوابة مستشفى القدس في حي تل الهوا بغزة

thumb ويب (23)

ثوانٍ تكشف عن حجم الدمار الذي خلّفه قصف الاحتلال الهمجي لمخيم جباليا في غزة

thumb ويب (19)

قوات الاحتلال تنفذ عمليات تدمير واسعة في جنين اليوم الاثنين

thumb ويب (18)

مشاهد من مجازر ارتكبها الاحتلال خلال قطع الاتصالات في غزة

thumb ويب (2)

سماء غزة فجر اليوم السبت

thumb ويب (14)

نشطاء يوجهون رسالة مبتكرة للمتعاطفين مع الاحتلال الاسرائيلي