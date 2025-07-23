"الدنيا دوّارة"... اتقِ الله إن كنت في موضع مسؤولية!#سوشال_الوكيل #برنامج_الوكيل #الأردن pic.twitter.com/K7ou8ESpPS— Alwakeel News - الوكيل الإخباري (@alwakeelnews) July 23, 2025
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