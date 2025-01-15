 
الأربعاء 2025-01-15 11:24 ص
 

اللجنة العليا للمسؤولية الطبية: النظر بـ 1229 شكوى أخطاء طبية 50% ثبتت صحتها

برنامج الوكيل
برنامج الوكيل
الأربعاء، 15-01-2025 09:23 ص

الوكيل الإخباري-   قضايا الأخطاء الطبية التي تم التعامل معها، وكيف يتم الفصل بها وإنصاف المتضررين، يتحدث بها عبر "برنامج الوكيل" رئيس اللجنة الفنية العليا للمسؤولية الطبية والصحية العميد الطبيب محمد الهروط

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