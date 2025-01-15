اللجنة العليا للمسؤولية الطبية: النظر بـ 1229 شكوى أخطاء طبية 50% ثبتت صحتها

الوكيل الإخباري- قضايا الأخطاء الطبية التي تم التعامل معها، وكيف يتم الفصل بها وإنصاف المتضررين، يتحدث بها عبر "برنامج الوكيل" رئيس اللجنة الفنية العليا للمسؤولية الطبية والصحية العميد الطبيب محمد الهروط





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