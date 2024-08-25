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تعليق رحلات "الملكية" المتوجهة إلى بيروت اليوم الأحد مؤقتاً

الملكية الأردنية
الملكية الأردنية
الأحد، 25-08-2024 10:36 ص
الوكيل الإخباري-   تعليق رحلات "الملكية" المتوجهة إلى بيروت اليوم الأحد مؤقتاً | الرئيس التنفيذي لشركة الملكية الأردنية المهندس سامر المجالياضافة اعلان
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