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توضيح حول عدم توفر البنج بعيادات الأسنان بمركز صحي مرج الحمام

برنامج الوكيل
برنامج الوكيل
الإثنين، 19-08-2024 09:21 ص

الوكيل الإخباري-   ملاحظات وردت لبرنامج الوكيل حول عدم وجود بنج بعيادات الأسنان بمركز صحي مرج الحمام الشامل | مدير مديرية صحة محافظة العاصمة الدكتور طه التميمي يتحدث عبر برنامج الوكيل

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