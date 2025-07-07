شكاوى من عدم الالتزام بالعقد الإلكتروني للمعلمين في القطاع الخاص

"شكاوى من عدم الإلتزام بالعقد الإلكتروني للمعلمين في القطاع الخاص"#سوشال_الوكيل #برنامج_الوكيل #الأردن pic.twitter.com/OCzSqV4Phf— Alwakeel News - الوكيل الإخباري (@alwakeelnews) July 7, 2025
-
أخبار متعلقة
-
بين الكيماوي وورقة الامتحان… طلاب يواجهون القسوة بصمت
-
تحذير أمني من حوادث الغرق خلال الصيف.. احذر لا تكن الضحية القادمة
-
ماذا تفعل في حال كنت موظف ولـم يتـم إشـراكـك فـي الضمان الاجتماعي؟
-
الصحة: إغلاق 72 مركز صحي ودمجها مع المراكز القريبة منها في المنطقة
-
مواطن: "430 موظف قدمنا استقالاتنا على أمل التوظيف.. وتركونا بلا مصير!
-
مزاح بين شخصين يتسبـب بتعـرض أحـد الأشخـاص لحروق بنسبـة 85%، وفقدانه لوظيفته
-
مشكلتنا مع اللي قاعد ورا المكتب وبدّه المواطن يستجدي قدامه!
-
فواتير المي والكهرباء !