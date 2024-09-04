فعاليات اليوم الثاني لـمعرض "سوفكس" في العقبة

09:07 ص

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الوكيل الإخباري- المدير التنفيذي لشركة معرض ومؤتمر معدّات العمليات الخاصّة "سوفكس" أحمد الطويل، يتحدث لبرنامج الوكيل عن فعاليات اليوم الثاني لـ"سوفكس" اضافة اعلان





