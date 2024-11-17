معركة "كسر عظم" بين الأطباء والتأمين.. والضحية المواطن

تم نسخ الرابط

تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- رئيس لجنة الصحة النيابية الأسبق الدكتور ابراهيم البدور ،و استاذ القانون الدستوري

الدكتور ليث نصراوين يتحدثان عبر برنامج الوكيل عن ازمة نقابة الاطباء وشركات التأمين :

اضافة اعلان