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معركة "كسر عظم" بين الأطباء والتأمين.. والضحية المواطن

تعبيرية
تعبيرية
الأحد، 17-11-2024 09:13 ص

الوكيل الإخباري-   رئيس لجنة الصحة النيابية الأسبق الدكتور ابراهيم البدور ،و استاذ القانون الدستوري
الدكتور ليث نصراوين يتحدثان عبر برنامج الوكيل عن ازمة نقابة الاطباء وشركات التأمين :

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