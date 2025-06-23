مناشدة بتحويل جسر المشاة المقابل لمستشفى الملكة علياء إلى درج كهربائي لتخفيف معاناة المرضى#سوشال_الوكيل #برنامج_الوكيل #الأردن pic.twitter.com/r1Kz4TCY6F— Alwakeel News - الوكيل الإخباري (@alwakeelnews) June 23, 2025
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