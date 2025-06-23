الإثنين 2025-06-23 04:59 م
 

مناشدة بتحويل جسر المشاة المقابل لمستشفى الملكة علياء إلى درج كهربائي لتخفيف معاناة المرضى

ء
الإعلامي محمد الوكيل
 
الإثنين، 23-06-2025 03:41 م
الوكيل الإخباري-   مناشدة بتحويل جسر المشاة المقابل لمستشفى الملكة علياء إلى درج كهربائي لتخفيف معاناة المرضى
 
اضافة اعلان

 
gnews

أحدث الأخبار

شعار القوات المسلحة الأردنية

أخبار محلية مدير الإعلام العسكري: الطائرة المسيّرة التي سقطت في عمّان كانت تحمل رأساً متفجراً

قبر

فن ومشاهير حقيقة فصل الفنانة هند صبري من نقابة المهن التمثيلية في مصر

ء

فيديو الوكيل مناشدة بتحويل جسر المشاة المقابل لمستشفى الملكة علياء إلى درج كهربائي لتخفيف معاناة المرضى

جسم طائر يخترق منزل في جرش

خاص بالوكيل جسم طائر يخترق منزل في جرش - فيديو

علم السعودية

أخبار محلية السعودية تعلن إعدام مواطن أردني

جامعة الدول العربية

عربي ودولي البرلمان والجامعة العربية يدينان التفجير الإرهابي في كنيسة بدمشق

ل

عربي ودولي انقطاع التيار الكهربائي عن أحياء بطهران إثر الضربات الإسرائيلية

الجامعة الهاشمية

أخبار محلية "الهاشمية" تحصد مركزًا عالميًا في مسابقة المركبات البحرية الهجينة



 
 





الأكثر مشاهدة