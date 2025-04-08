هذا ما تسبب به "مكيف" في إحدى شقق عمان الغربية#سوشال_الوكيل #برنامج_الوكيل #الاردن pic.twitter.com/kLC5xIkcpb— Alwakeel News - الوكيل الإخباري (@alwakeelnews) April 8, 2025
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