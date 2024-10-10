 
الخميس 2024-10-10 01:01 م
 

هل تؤثر "شتوة الزيتون" على جودة وكمية الزيت المستخرج؟

شجرة زيتون
شجرة زيتون
الخميس، 10-10-2024 10:37 ص
الوكيل الإخباري-   معاصر الزيتون الأردنية تعلن جاهزيتها لموسم الزيتون للحديث أكثر عن الموضوع معنا على الهواء مباشرة : الناطق الإعلامي بإسم النقابة العامة لأصحاب المعاصر ومنتجي الزيتون محمود العمري اضافة اعلان


 
gnews

أحدث الأخبار

طالب الطب الأردني في جامعة الزقازيق المصرية أحمد البدوي

أخبار محلية حادث أليم يودي بحياة طالب طب أردني بالزقازيق المصرية

من مكان تنفيذ عملية الطعن

فلسطين جريحان في عملية طعن بحيفا وإحباط هجوم في تل أبيب

تعبيرية

اقتصاد محلي ارتفاع على أسعار الذهب في الأردن.. عيار 21 يصل إلى 53.3 دينارا

تعبيرية

فلسطين الاحتلال يقتحم مدينة الخليل

أرشيفية

أسواق ومال ارتفاع أسعار القمح للجلسة الرابعة على التوالي

جانب من اللقاء

شؤون برلمانية الغويري: مجلس النواب يدعم مشاركة الشباب والمرأة

القائد العام للقوات الأوكرانية ألكسندر سيرسكي

عربي ودولي برلمانية أوكرانية تدعو قائد القوات الأوكرانية للاستقالة

تعبيرية

أخبار محلية كوادر وزارة الزراعة تبدأ التدرب على تنفيذ مسح معاصر الزيتون



 


الأكثر مشاهدة