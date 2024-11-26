وزير الأوقاف: الأردن سيبحث زيادة أعداد الحجاج للموسم المقبل

الوكيل الإخباري- بدء التسجيل الأولي للحج اعتباراً من اليوم، تفاصيل مهمة حول التسجيل عبر "برنامج الوكيل" | وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة يتحدث عبر برنامج الوكيل

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