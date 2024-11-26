 
الثلاثاء 2024-11-26 11:42 ص
 

وزير الأوقاف: الأردن سيبحث زيادة أعداد الحجاج للموسم المقبل

وزير الاوقاف
وزير الاوقاف
الثلاثاء، 26-11-2024 09:48 ص

الوكيل الإخباري-   بدء التسجيل الأولي للحج اعتباراً من اليوم، تفاصيل مهمة حول التسجيل عبر "برنامج الوكيل" | وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة يتحدث عبر برنامج الوكيل

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