وفاة طفل نهشته كلاب ضالة في عمّان

09:11 ص

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الوكيل الإخباري- عدي بهجت محاميد - والد الطفل المتوفي يوم امس بعد تعرضه للنهش من كلاب ضالة بمنطقة ضبعة يتحدث لـبرنامج الوكيل اضافة اعلان





