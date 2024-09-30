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وفاة طفل نهشته كلاب ضالة في عمّان

برنامج الوكيل
برنامج الوكيل
الإثنين، 30-09-2024 09:11 ص
الوكيل الإخباري-   عدي بهجت محاميد - والد الطفل المتوفي يوم امس بعد تعرضه للنهش من كلاب ضالة بمنطقة ضبعة يتحدث لـبرنامج الوكيلاضافة اعلان
 
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