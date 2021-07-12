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الإثنين، 12-07-2021 10:03 ص

أستراليا تسجل حالة وفاة جديدة بعد التطعيم بلقاح أسترازينيكا

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الوكيل الإخباري- أفادت مصادر إعلام روسية، بأن حكومة جنوب أستراليا أكدت تسجيل حالة وفاة جديدة لمريضة تم تطعيمها بلقاح "أسترازينيكا".

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وأوضحت المصادر، أن سيدة مسنة تبلغ من العمر 72 عاما، كانت قد تلقت في 24 يونيو، لقاحا أنتجته الشركة البريطانية السويدية "أسترازينيكا"، تم إدخالها إلى المستشفى في 5 يوليو، وتوفيت لاحقا نتيجة لتأثير جانبي للقاح يتمثل في "تجلط الدم مع متلازمة نقص الصفيحات".


وأشير إلى أن أعراضا حادة من تجلط الدم ظهرت على المريضة بعد 10 أيام من التطعيم. وتم نقل السيدة المسنة إلى مستشفى رويال أديلايد في جنوب البلاد، إلا أن الأطباء لم يتمكنوا من إنقاذها.


وحققت هيئة تنظيم الأدوية الأسترالية حتى الآن في 355 حالة وفاة يُزعم أنها مرتبطة باللقاح المضاد لـ "كوفيد – 19"، لكن الخبراء خلصوا إلى أن 4 منها فقط ناجمة عن الآثار الجانبية للقاح.

 

المصدر: روسيا اليوم

 




 

 


 

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