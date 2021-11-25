الخميس 25-11-2021
الوكيل الاخباري

مجلس النواب يعقد جلسة لإقرار صيغة الرد على خطاب العرش

العمل: يوم وظيفي في الشونة الشمالية

الإدارة المحلية تعلن عن نظام الدوائر الانتخابية

استمرار دوام اسواق المؤسسة المدنية يوم الجمعة

انطلاق مهرجان الزيتون الوطني ومعرض منتجات المرأة الريفية في عمّان

التربية : التوسع بإعطاء لقاح كورونا لطلبة المدارس

الصناعة والتجارة تطرح عطاءين لشراء الشعير والتأمين على مستوردات

مدعوون للتعيين في وزارة العدل- أسماء

استقرار أسعار الذهب محليا

محكمة أمن الدولة تمهل متهمين لتسليم أنفسهم

الخميس، 25-11-2021 07:30 ص

أكثر الدول تضررا في العالم بكورونا

كورونا في العالم


الوكيل الإخباري - أفادت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية بارتفاع إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في العالم إلى أكثر من 259.3 مليون إصابة، وإجمالي الوفيات إلى أكثر من 5.1 مليون وفاة.

اضافة اعلان


وبحسب بيانات الجامعة بلغ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في العالم 259.380.413، وإجمالي الوفيات 5.173.924.


وتصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الفيروس بـ 775.369 حالة وفاة، وبلغ إجمالي الإصابات فيها 48.090.94.
تلتها البرازيل في المرتبة الثانية من حيث عدد الوفيات بـ613.339 حالة وفاة، وإجمالي الإصابات 22.043.112.


في المرتبة الثالثة تأتي الهند بإجمالي وفيات 466.584 وإجمالي إصابات 34.535.763.


وفي المرتبة الرابعة المكسيك من حيث عدد الوفيات بـ292.850 وإجمالي إصابات 3.867.976  


وفي المرتبة الخامسة روسيا بإجمالي وفيات 262.733 وإجمالي إصابات 9.270.885
وسادسا البيرو بإجمالي وفيات 200.931 وإجمالي إصابات 2.226.656.


وفي المرتبة السابعة بريطانيا بإجمالي وفيات 144.728 وإجمالي إصابات 10.028.639.
وفي المرتبة الثامنة إندونيسيا بإجمالي وفيات 143.766وإجمالي إصابات 4.254.443.


وفي المرتبة التاسعة إيطاليا بإجمالي وفيات 133.415 وإجمالي إصابات4.954.585
تلتها في المرتبة العاشرة إيران بإجمالي وفيات 129.280 وإجمالي إصابات 6092.822.

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

إقرأ ايضا
_113242029_53293596

خبيرة روسية تفسر سبب انحسار تفشي كورونا في اليابان

دلتا 2

بوتسوانا.. متحور جديد لكورونا يقلق العالم

619e7e8f42360418c20e119b

كندا.. أول دولة تعلن الموافقة الكاملة على لقاح جونسون آند جونسون

fff

بريطانيا تسجل 149 وفاة و43676 إصابة بكورونا

619e7af84c59b7469402d44c

تونس: اللجنة العلمية لمكافحة كورونا تقترح تلقيح الأطفال من 12 سنة

w

روسيا: تسجيل لقاح ضد فيروس كورونا مخصص للمراهقين

أخبار متعلقة
6186802e4c59b70215383b96

أول دولة في العالم تلزم بتطعيم الأطفال ضد كورونا

كورونا في العالم

الدول الأكثر تضررا في العالم بوباء كورونا

كورونا في العالم

عدد ضحايا كورونا عالميا يتجاوز الـ5 ملايين وفاة

كورونا

أكثر الدول تضررا في العالم بوباء كورونا

لقاحات

إعطاء أكثر من 7 مليارات جرعة من لقاحات كورونا في العالم

كورونا

5 ملايين حالة وفاة حول العالم بسبب كورونا