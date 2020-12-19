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السبت، 19-12-2020 08:03 ص

أكثر من 30 ألف إصابة

ألمانيا تسجل 700 وفاة جديدة بكورونا

من
توضيحية


الوكيل الإخباري - سجلت السلطات الصحية الألمانية لليوم الثاني على التوالي أكثر من 30 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا، فيما تخطى إجمالي عدد الوفيات جراء العدوى في البلاد عتبة الـ25 ألفا.

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وأصبح إجمالي عدد الإصابات بالوباء التي سجلت في ألمانيا منذ بداية الجائحة مليوناً و471238 إصابة مؤكدة منها 25640 حالة وفاة.

وأكد معهد روبرت كوخ الفدرالي للأمراض المعدية صباح اليوم السبت أنه رصد خلال الساعات الـ24 الماضية، 31300 إصابة بالفيروس التاجي (بعد قفزة غير مسبوقة بـ33777 إصابة في اليوم السابق)، فيما ارتفعت حصيلة ضحايا الجائحة بنحو 700 حالة وفاة، مقابل 813 وفاة أمس.

 

واضطرت الحكومة الألمانية إلى تشديد إجراءات الإغلاق المفروضة في البلاد بمسعى إلى كبح جماح الجائحة، بما يشمل إغلاق المدارس ومعظم المحال التجارية.

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

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