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السبت، 14-11-2020 08:12 ص

178 حالة وفاة جديدة

ألمانيا.. تسجيل أكثر من 22 ألف إصابة جديدة بكورونا

الن
توضيحية


الوكيل الإخباري - سجلت ألمانيا 22461إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية.

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وبحسب بيانات معهد روبرت كوخ التابع لوزارة الصحة الألمانية ، "تم تسجيل 22461 إصابة جديدة في البلاد خلال الـ24 ساعة الماضية.

 

وبذلك ، يرتفع إجمالي الإصابات إلى 773556 إصابة، كما تم تسجيل 178 حالة وفاة جديدة ،  ليبلغ إجمالي حالات الوفاة جراء الفيروس 12378 وفاة، كما تم تعافي أكثر من 493 ألف شخص".

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

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