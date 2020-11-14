ألمانيا.. تسجيل أكثر من 22 ألف إصابة جديدة بكورونا

الوكيل الإخباري - سجلت ألمانيا 22461إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية.

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وبحسب بيانات معهد روبرت كوخ التابع لوزارة الصحة الألمانية ، "تم تسجيل 22461 إصابة جديدة في البلاد خلال الـ24 ساعة الماضية.

وبذلك ، يرتفع إجمالي الإصابات إلى 773556 إصابة، كما تم تسجيل 178 حالة وفاة جديدة ، ليبلغ إجمالي حالات الوفاة جراء الفيروس 12378 وفاة، كما تم تعافي أكثر من 493 ألف شخص".

المصدر : روسيا اليوم

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