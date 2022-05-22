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الأحد، 22-05-2022 04:34 م

أمريكا : السماح باعطاء معززات لقاح فايزر للأطفال بين 5 و11 عاما

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الوكيل الإخباري-منحت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) الضوء الأخضر لإعطاء معززات لقاح فايزر للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و11 عاما، مستشهدة بالبيانات التي جمعت في التجارب الجارية.

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وتخطت الوكالة اجتماع المجلس الاستشاري الذي يعقد عادة قبل مثل هذه القرارات، قائلة إن الأمر قد تم تناوله خلال المناقشات السابقة.


وأعلنت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) عن أهلية التعزيز الموسعة يوم الأربعاء، معترفة بأنه في حين أن ""كوفيد-19" يميل إلى أن يكون أقل حدة عند الأطفال من البالغين"، أدى متغير أوميكرون الخاص بالفيروس إلى إصابة المزيد من الأطفال بالمرض وإدخالهم المستشفى".

 

روسيا اليوم

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