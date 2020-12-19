أمريكا تتحرى أمر 5 حالات حساسية بين أفراد تلقوا لقاح فايزر

الوكيل الإخباري - قال مسؤول كبير في إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية إن الإدارة تتحرى أمر نحو خمس حالات حساسية حدثت بين أفراد تلقوا لقاح شركتي فايزر وبيونتيك الواقي من كوفيد-19 الأسبوع الماضي.

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وقال الدكتور بيتر ماركس، مدير مركز التقييم والأبحاث البيولوجية التابع للإدارة، في مؤتمر صحفي في وقت متأخر من مساء الجمعة إن أعراض الحساسية جرى تسجيلها في أكثر من ولاية.



وأضاف أن مادة البولي إيثيلين جلايكول التي تدخل في تركيب لقاح فايزر، وكذلك في لقاح موديرنا الذي تم ترخيصه أمس الجمعة، “يمكن أن تكون هي المسببة” لهذا الأثر الجانبي.



وقال ماركس إن الحساسية لهذه المادة يمكن أن تكون أكثر شيوعا نوعا ما مما كان يعتقد من قبل.



وكانت حالات رُصدت في ألاسكا مشابهة لحالتين سبق وأن تم رصدهما في بريطانيا.



