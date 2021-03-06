أمريكا .. كبير اختصاصي الأمراض المعدية يشيد باللقاح الروسي

الوكيل الإخباري - أشاد إنتوني فاوتشي، كبير إختصاصي الأمراض المعدية في الولايات المتحدة ومستشار الرئيس الأمريكي جو بايدن، بلقاح "سبوتنيك V" الروسي.



وقال فاوتشي في مقابلة مع فضائية يونانية إن المعلومات المتوفرة لديه حول لقاح "سبوتنيك V" الروسي جيدة.

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وردا على سؤال صحفي فيما إذا وافق هو شخصيا على تلقي لقاح "سبوتنيك V" الروسي أو لقاح صيني، أجاب: "إن المعلومات المتوفرة لدي عن "سبوتنيك" جيدة جدا. أما اللقاح الصيني فلا تتوفر لدي معلومات كافية عنه، إذ يوجد لديهم لقاحان أو 3 لقاحات مختلفة. لذلك لم أتابع فعاليتها بشكل جيد، لكن المعلومات حول اللقاح الروسي تبدو جيدة".



وأضاف فاوتشي أن الأحاديث حول أي آثار جانبية سلبية للقاحات ضد فيروس كورونا لا تثير أي قلق لديه. وزاد : "إن قلقي بهذا الشأن صغير".

وأقول ذلك لأن اختبارات لقاحي "Pfizer" و"Moderna" التي تم إجراؤها في الولايات المتحدة، أظهرت فعاليتهما على مستوى ما بين 94% و95%، كما أظهرت أدنى آثار جانبية. وبعد تلقي جرعة أولى قد يظهر هناك ألم ما في اليد يستغرق 24 ساعة. أما الجرعة الثانية فتثير ظهور المزيد من المناعة.

وتظهر المناعة في الجسم بعد 21 يوما من التلقيح بـ "Pfizer"، وبعد 28 يوما من التلقيح بلقاح "Moderna". وبعد تلقي الجرعة الثانية من اللقاح قد تظهر في الجسم أعراض التعب والألم والقشعريرة واحتمال حدوث حمى طفيفة".

وتابع الخبير الأمريكي أن هذه الأعراض ستزيل لدى معظم الناس بعد 24 ساعة.

المصدر : روسيا اليوم

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