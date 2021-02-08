أمريكا .. وفاة نائب في الكونغرس إثر إصابته بكورونا

الوكيل الإخباري - توفي النائب الجمهوري الأمريكي رون رايت، اليوم الاثنين، إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد، ليكون بذلك أول نائب في الكونغرس يفقد حياته جراء مرض كوفيد – 19.

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وأعلن موقع "دالاس مورنينغ نيوز" وفاة النائب (67 سنة) الذي كان يعاني أيضا من سرطان الرئة.



وجاء في بيان لمكتب رايت أنه "سيبقى في الذاكرة كنائب محافظ دستوري. لقد كان رجل دولة، وليس منظرا".



وكان المكتب أفاد في 27 يناير بإصابة رايت بفيروس كورونا المستجد، موضحا أنه لم يتلق اللقاح المضاد للمرض.



المصدر : روسيا اليوم

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