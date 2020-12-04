الجمعة 04-12-2020
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الجمعة، 04-12-2020 08:00 م

أول دولة عربية تجيز استخدام لقاح فايزر لعلاج كورونا

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الوكيل الإخباري - أعلنت البحرين، اليوم الجمعة، أنها أجازت الاستخدام الطارئ للقاح فايزر-بيونتك للوقاية من فيروس كورونا، لتصبح بذلك ثاني بلد يجيز اللقاح بعد بريطانيا.

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وقالت وكالة أنباء البحرين: "وافقت الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية اليوم على الاستخدام الطارئ للقاح الذي تنتجه شركتا فايزر وبيونتيك ضد فيروس كورونا (كوفيد-19)، لتصبح المملكة ثاني دولة في العالم تجيز الاستخدام لهذا اللقاح".


وأشارت الوكالة إلى أن اللقاح سيكون متاحا أمام "الفئات المعرضة بشكل أكبر للإصابة بمضاعفات فيروس كورونا من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والفئات الأخرى التي تحددها وزارة الصحة بهدف توفير اللقاحات المضادة للفيروس".


 




 

 


 

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