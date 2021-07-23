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الجمعة، 23-07-2021 09:28 ص

إسبانيا تقدم 7.5 مليون جرعة من اللقاحات لأمريكا اللاتينية

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رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانتشيز


الوكيل الإخباري - أعلن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانتشيز أن بلاده ستبدأ هذا الأسبوع بتوزيع 7.5 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا على دول أخرى، معظمها في أمريكا اللاتينية.

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وقال سانتشيز في تصريح لقناة "سي إن إن"، إن اللقاحات ستوزع عبر آلية كوفاكس الدولية خلال الفترة حتى نهاية العام الحالي.


وأضاف أن المجتمع الدولي يجب أن يبدي تضامنا في تقديم اللقاحات المضادة لفيروس كورونا لكوبا.


وأكد أن الحكومة الإسبانية طلبت من الحكومة الكوبية إطلاق الإصلاحات لتطوير أوضاع مواطنيها.

 

المصدر : روسيا اليوم 


 




 

 


 

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