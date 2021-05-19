إصابات كورونا اليومية في روسيا تحت الـ8 آلاف

الوكيل الإخباري - تراجعت حصيلة الإصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد في روسيا إلى ما تحت عتبة الثمانية آلاف حالة، لأول مرة منذ السادس من مايو الجاري.

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وأعلنت غرفة العمليات الخاصة بمكافحة تفشي الفيروس التاجي في روسيا، اليوم الأربعاء، عن تسجيلها 7920 إصابة جديدة بالعدوى خلال الساعات الـ24 الماضية، مقابل 8183 إصابة في اليوم السابق، مشيرة إلى أن أكثر من ربع الإصابات الجديدة (2096 حالة) يعود إلى العاصمة موسكو.



وارتفعت حصيلة وفيات مرض "كوفيد-19" الذي يسببه فيروس كورونا في البلاد خلال اليوم الأخير بواقع 390 حالة وفاة (مقابل 364 وفاة أمس)، فيما تماثل 9561 مريضا للشفاء.



وأصبح إجمالي عدد الإصابات بالفيروس التي سجلت في روسيا منذ بداية الجائحة حتى الآن أربعة ملايين و965676 إصابة مؤكدة، منها 116965 حالة وفاة، و266924 حالة نشطة، وأربعة ملايين و581787 حالة شفاء.



وأجري في روسيا حتى اليوم أكثر من 134.3 مليون فحص مختبري لتشخيص الإصابات بكورونا، 276 ألفا منها خلال آخر 24 ساعة.

روسيا اليوم