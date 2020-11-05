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الخميس، 05-11-2020 01:06 م

إنجلترا: قيود جديدة لاحتواء كورونا

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الوكيل الإخباري- فرضت الحكومة البريطانية اليوم الخميس قيودا جديدة لمدة اربعة أسابيع في إنجلترا اعتبارا من اليوم ولغاية 2 كانون الأول المقبل، لاحتواء موجة ثانية من فيروس كورونا المستجد، وذلك بعد أن صوت البرلمان في وقت متأخر من مساء امس الأربعاء.

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وسيتم بموجب هذه القيود إغلاق المطاعم والحانات، واقتصار عملها على تقديم الوجبات الجاهزة للتوصيل، والعمل من المنزل ما أمكن باستثناء من لم يتمكن من ذلك مثل العاملين في مجال التصنيع وقطاع الإنشاءات.


وتتضمن القيود عدم مغادرة المنزل إلا لأسباب طبية او لشراء الحاجات الاساسية أو من أجل التعليم حيث ان المدارس والجامعات المستثناة من هذه القيود.


 




 

 


 

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