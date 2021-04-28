إيران تباشر قريبا بإنتاج لقاح سبوتنيك V الروسي

الوكيل الإخباري - كشف السفير الإيراني لدى روسيا، كاظم جلالي، اليوم الأربعاء، أن إنتاج لقاح "سبوتنيك V" الروسي ضد فيروس كورونا المستجد، في إيران سيبدأ قريبا.

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وقال السفير جلالي، لوكالة سبوتنيك: "أعتقد أنه سيبدأ في المستقبل القريب، خلال الشهر المقبل، الإنتاج المشترك (للقاح سبوتنيكV" الروسي ضد فيروس كورونا)".



ووقعت إيران في كانون الثاني/يناير الماضي أول اتفاقية تعاون مع روسيا بشأن لقاح "سبوتنيك في"، بما في ذلك إنتاجه في الجمهورية الإسلامية، وتم تسليم الدفعة الأولى من اللقاح إلى إيران في أوائل شباط/فبراير الماضي، حيث أصبح اللقاح الروسي أول عقار تبدأ به السلطات الإيرانية التطعيم في البلاد.



وقال السفير في تصريحات له الشهر الماضي إن الإنتاج المشترك للّقاح الروسي ضد فيروس كورونا "سبوتنيك V" قد يبدأ في أبريل/ نيسان المقبل، في إيران".



وأشار إلى أن "الإنتاج المشترك سيبدأ في أبريل/ نيسان المقبل، وتعمل شركتان إيرانيتان الآن على هذه القضية".



وأضاف: "أعتقد أنه خلال الأسبوع المقبل سيتم إرسال مكونات اللقاح من روسيا إلى إيران وفي أبريل/ نيسان، سنشهد بدء التشغيل المشترك لإنتاج اللقاح في إيران".



ووفقا للسفير جلالي، "سيصل إجمالي حجم الإنتاج إلى 9 ملايين جرعة من اللقاح شهريا، في المرحلة الأولى".

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