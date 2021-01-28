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الخميس، 28-01-2021 04:13 م

أول لقاح على مستوى العالم

إيران تصادق على استخدام سبوتنيك V الروسي ضد كورونا

اير
توضيحية


الوكيل الإخباري - صادقت السلطات الصحية الإيرانية اليوم الخميس على الاستخدام الطارئ للقاح "سبوتنيك V" الروسي ضد فيروس كورونا.

وأكد المتحدث باسم الوزارة، كيانوش جهانبور، على حسابه في "تويتر" أن ترخيصا باستخدام اللقاح الذي طوره مركز "غاماليا" الروسي للبيولوجيا المجهرية، صدر عن الاجتماع الـ24 للجنة القانونية المعنية بتشخيص صلاحية الأدوية والمواد البيولوجية المنتجة والمستوردة، التابعة لإدارة الأغذية والأدوية في الوزارة.

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وفي وقت سابق من الشهر الجاري، أعلن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف خلال زيارة إلى موسكو عن تسجيل "سبوتنيك V" بنجاح في بلده، مبديا أمل طهران في بدء إنتاج اللقاح بشكل مشترك قريبا.


وتم اعتماد "سبوتنيك V"، وهو أول لقاح ضد كورونا على مستوى العالم، في كل من الجزائر وفلسطين والإمارات والأرجنتين وبوليفيا وبيلاروس وصربيا وفنزويلا وباراغواي وتركمانستان وهنغاريا، بناء على نتائج الاختبارات السريرية التي جرت في روسيا.


وتصل فعالية "سبوتنيك V" الذي يجري التطعيم به على جرعتين إلى 91.4% حسب نتائج الاختبارات السريرية، مع الحماية بنسبة 100% من خطر الإصابة بحالات خطرة من العدوى.

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

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