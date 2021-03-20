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السبت، 20-03-2021 08:46 م

إيطاليا تسجل 23832 إصابة و401 وفاة جديدة بفيروس كورونا

إيطاليا
أرشيفية


الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الصحة الإيطالية، اليوم السبت، عن تسجيلها 23832 إصابة و401 وفاة جديدة بفيروس كورونا المسبب لعدوى "كوفيد-19".

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وأفادت وزارة الصحة الإيطالية، في إحصائية جديدة، بارتفاع عدد الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في إيطاليا خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 23832 ليصل العدد العام إلى مستوى 3356331 حالة، بينها 565453 نشطة.
وأضافت وزارة الصحة أنها رصدت 401 وفاة ناجمة عن المرض خلال اليوم، ليصل عدد ضحايا الجائحة في البلاد إلى 104642 شخصا.


كما ارتفعت حصيلة المتعافين إلى 2686236 شخصا بعد رصد 14598 حالة شفاء جديدة.


وتعتبر إيطاليا ثامن دولة في العالم من حيث حصيلة الإصابات بفيروس كورونا، والسادسة من حيث عدد الوفيات جراء الجائحة.

 

روسيا اليوم



 




 

 


 

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