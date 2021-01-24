إيطاليا تهدد باللجوء للقضاء لتأخر توريد لقاحات كورونا

الوكيل الاخباري -

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قال وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو اليوم الأحد إن إيطاليا ستتخذ إجراءات قانونية بسبب التأخر في تسليم لقاحات "فايزر بيونتيك" و "أسترازينيكا" التي أبرمت روما عقوداً لاستلامها.ونقلت وكالة "يورونيوز" الأوروبية عن دي مايو قوله، إن "الهدف الأساسي بالنسبة لإيطاليا هو تأمين اللقاح لا اتخاذ إجراءات قانونية"، مضيفاً أن إيطاليا "تعمل كي لا تدخل أي تغييرات على برنامج التلقيح الذي وضعته سابقاً".وأشار دي مايو إلى أن بلاده تسعى عبر المفوضية الأوروبية وكل القنوات الأخرى المفتوحة إلى حل مشكلة التأخير، داعياً الشركتين إلى احترام العقد المبرم.