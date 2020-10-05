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الإثنين، 05-10-2020 12:48 م

ارتفاع إصابات كورونا قد يدفع روسيا لإغلاق حدودها مُجددا

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الوكيل الاخباري- أعلن مجلس الاتحاد الروسي (المجلس الأعلى للبرلمان)، اليوم الاثنين، إمكانية إغلاق الحدود مرة أخرى وتقليص عدد الرحلات الجوية، بعد تسجيل ارتفاع في أعداد الإصابات بفيروس كورونا بروسيا.

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وحول إمكانية اتخاذ إجراءات تقييدية للتصدي لتفشي الوباء، قال نائب رئيس اللجنة الاجتماعية في مجلس الاتحاد: "بالطبع، يمكننا إغلاق حدود روسيا، ونحن نسير نحو ذلك"، مشيرا إلى أنه "كلما تحرك الناس، زادت الإصابات".


ويشهد الوضع الوبائي في روسيا نسقا تصاعديا في عدد الإصابات بفيروس كورونا خلال الأيام الأخيرة، وسجلت السلطات الصحية، اليوم الاثنين، 10888 إصابة جديدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية، في حصيلة يومية قريبة من الأرقام القياسية، التي تم تسجيلها في ذروة تفشي الوباء في شهر مايو الماضي.


المصدر: روسيا اليوم


 




 

 


 

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