استقرار المنحنى الوبائي لكورونا في إيطاليا وإسبانيا

الوكيل الاخباري - أعلنت كل من إيطاليا وإسبانيا، اليوم السبت، بدء استقرار مؤشرات انتشار فيروس كورونا وتراجع الإصابات بعد أن شهدتا ارتفاعاً حاداً بالإصابات في ظل انتشار المتحور أوميكرون.

اضافة اعلان



وأعلن المعهد الصحي العالي في إيطاليا، أن الموجة الأخيرة لوباء كورونا (كوفيد-19) بدأت بالاستقرار، وأن منحنى انتقال الفيروس في البلاد بدأ بالتباطؤ.



وبحسب وكالة أنسا للأنباء، جاء ذلك خلال التقرير الأسبوعي لمراقبة كورونا الذي قدمه مدير المعهد سيلفيو بروسافيرو لوزارة الصحة، والذي أكد استقرار معدل الإصابة بالفيروس بالرغم من انخفاض معدل الانتشار مقارنة بالأسابيع الماضية، مشيراً إلى انخفاض معدل الانتشار إلى 1.31 بعدما سجل 1.56 في الأسبوع الماضي.



وفي إسبانيا، أعلنت السلطات الصحية تراجع معدل الإصابات بفيروس كورونا خلال الموجة السادسة من انتشار الفيروس، وفقا لتقارير رسمية ما لتخفيف العبء عن المستشفيات، بحسب وكالة (اي في اي) للأنباء.