اعتراف أوروبي بدور لقاح سبوتنيك V في وقف الجائحة

الوكيل الاخباري - أشادت مواقع إعلامية أوروبية بدور لقاح "سبوتنيك V" الروسي، في التصدي لجائحة كورونا، بالإضافة لدور روسيا في محاربة الفيروس.

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فبحسب ما نقلت النسخة الإسبانية من صحيفة Monde Diplatique الفرنسية، فإن روسيا بابتكارها للقاح "سبوتنيك V"، أثبتت قدرتها على تطوير دواء يمكنه قمع وباء الفيروس التاجي بشكل مستقل.



وتابع، فيديريكو كوزكو، كاتب المقال متحدثا بأن الغرب كان لديه رد فعل متشكك وغير مبال لظهور هذا العقار بسبب الجهل بالتقاليد العلمية الروسية.



وقال كوزكو "بدافع الاختلافات اللغوية والثقافية والسياسية، ينظر إلى هذا الجهل بريبة من المبادرات الروسية". مؤكدا ان إنتاج هذا اللقاح هو نتيجة لسلسلة تاريخية كاملة من التطورات العلمية في روسيا.



ومع ذلك وبحسب رأيه، فقد نفى "رواة القصص" الغربيون الإنجازات الروسية لسنوات وهم الآن مندهشون من الإعلان عن عقار.



على عكس دول مثل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، حيث تفرض معامل الدواء أدويتها بأسعار خيالية، فإن "روسيا لا تسعى وراء المال "، بحسب ماق قال كوزكو.



مضيفا بأن اللقاح الروسي ينتشر الآن في جميع أنحاء العالم، وربما في غضون 50 عاما، لن يتذكر أحد الشكوك الغربية حول اللقاح الروسي.



المصدر : سبوتنك



