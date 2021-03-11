الأمم المتحدة تطلق حملة عالمية للإنصاف بتوزيع لقاحات كوفيد-19

الوكيل الاخباري -

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أطلقت الأمم المتحدة الخميس حملة عالمية جديدة تدعو للوصول العادل والمنصف إلى لقاحات كوفيد-19 في جميع أنحاء العالم.وأكدت الحملة، التي تحمل شعار "فقط معًا"، الحاجة إلى استجابة عالمية منسّقة ترمي إلى ضمان إتاحة اللقاحات في جميع البلدان بدءًا بالعاملين في مجال الرعاية الصحية والفئات الأكثر ضعفاً.وبينت نائبة الأمين العام للأمم المتحدة أمينة محمد في بيان صحفي، أن الملايين بيننا فقدوا أشخاصًا يحبّونهم أو مصدر رزقهم ولكن الجهد العلمي غير المسبوق على المستوى العالمي لتطوير اللقاحات، أعطى الأمل في القضاء على الفيروس وهو الأمر الذي لا يمكن أن يتم إلا إذا عملنا معا لضمان توفير لقاحات كوفيد-19 لجميع الناس وفي كل مكان، وانه فقط معا سنتمكن من دحر الجائحة وتغيير الحقبة الحالية لتحمل بطياتها الأمل.