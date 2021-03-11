الخميس 11-03-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

حظر التجول الشامل يدخل حيز التنفيذ

توقيف عريس ووالده لإقامتهم عرس حضره اكثر من مئة شخص

الأمم المتحدة تطلق حملة عالمية للإنصاف بتوزيع لقاحات كوفيد-19

اعلان صادر عن القوات المسلحة الأردنية

مطالبة بالسماح للمخابز بالتوصيل للمنازل

وزير الداخلية :ضبط 47 شخصا غير ملتزم بالحجر المنزلي

ترتيبات جديدة لتمديد عمل المحطات خلال الحظر الليلي

ايطاليا: استمرار ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا

تهنئة رئيس بلدية سحاب عباس المحارمه

رئيس الوزراء يحدد دوام الموظفين

الخميس، 11-03-2021 09:30 م

الأمم المتحدة تطلق حملة عالمية للإنصاف بتوزيع لقاحات كوفيد-19

لقاح كورونا روسيا


الوكيل الاخباري - أطلقت الأمم المتحدة الخميس حملة عالمية جديدة تدعو للوصول العادل والمنصف إلى لقاحات كوفيد-19 في جميع أنحاء العالم.
اضافة اعلان

وأكدت الحملة، التي تحمل شعار "فقط معًا"، الحاجة إلى استجابة عالمية منسّقة ترمي إلى ضمان إتاحة اللقاحات في جميع البلدان بدءًا بالعاملين في مجال الرعاية الصحية والفئات الأكثر ضعفاً.

وبينت نائبة الأمين العام للأمم المتحدة أمينة محمد في بيان صحفي، أن الملايين بيننا فقدوا أشخاصًا يحبّونهم أو مصدر رزقهم ولكن الجهد العلمي غير المسبوق على المستوى العالمي لتطوير اللقاحات، أعطى الأمل في القضاء على الفيروس وهو الأمر الذي لا يمكن أن يتم إلا إذا عملنا معا لضمان توفير لقاحات كوفيد-19 لجميع الناس وفي كل مكان، وانه فقط معا سنتمكن من دحر الجائحة وتغيير الحقبة الحالية لتحمل بطياتها الأمل.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
gVTW2

بعد جلطات دموية.. إيطاليا والنرويج والدنمارك تعلق استخدام لقاح أسترازينيكا

كورونا-2-1-1200x675

ايطاليا: استمرار ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا

161548294328497600

الكشف عن نوع جديد من فيروس كورونا في بريطانيا

فيروس-كورونا-في-مصر

بريطانيا: ارتفاع الاصابات وانخفاض الوفيات بكورونا

تا

الاتحاد الأوروبي يقر رابع لقاح مضاد لكورونا

دولة

50 دولة في العالم تسجل لقاح سبوتنيك V الروسي

أخبار متعلقة
skynews-coronavirus-graphic_5065471

عام على إعلان الجائحة.. كيف تفشى كورونا بهذه السرعة

لقاح كورونا روسيا

رئيس وزراء بريطانيا: لم نعرقل تصدير لقاحات كورونا

2020_7_25_10_5_54_498

هل يحتاج البشر إلى التطعيم مجددا بسبب تحور فيروس كورونا؟

م ر

روسيا .. إغلاق أكبر مستشفى مؤقت لعلاج كورونا

download

سلالة كورونا جديدة تضرب الصومال

42318817-1BA9-4F98-B73ED1F8CD6FF59E_source

بارقة أمل من الصحة العالمية.. في طريقنا للقضاء على كورونا