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الثلاثاء، 16-02-2021 10:31 ص

الاتحاد الأوروبي يطلق برنامجا لدراسة النسخ المتحوّرة من كورونا

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الوكيل الاخباري - أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لايين، أن المفوضية ستطلق غدا برنامجا لدراسة النسخ المتحورة من فيروس كورونا المستجد.

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وقالت فون دير لايين خلال مقابلة حصرية مع صحيفة "ليزيكو" الفرنسية إن "البرنامج الذي أطلق عليه اسم "هيرا إنكوبيتور" سيجمع المختبرات والسلطات الصحية والعلماء والمفوضية الأوروبية وستخصّص له أموال كبيرة، من دون أن توضح قيمة هذه الأموال".


وأضافت فون دير لايين قائلة: "منذ الآن، وبالتوازي مع الجهود المبذولة على اللقاحات الحالية، يجب أن نساعد المصنعين على تطوير قدرات إنتاج لقاحات من "الجيل الثاني"، مشيرة إلى أن "هذه النسخ المتحوّرة تقلقنا كثيراً".


وكانت المفوّضية الأوروبية قد أعلنت عزمها إطلاق وكالة أوروبية جديدة، هي هيئة الاستجابة للطوارئ الصحية "هيرا"، بهدف مكافحة الأوبئة المستقبلية وتحسين التنسيق بين دول الاتحاد السبع والعشرين.


والأحد أعلنت مفوّضة الصحّة الأوروبية أنّ الوكالة الأوروبية للأدوية ستسرّع آلية الترخيص للقاحات الجديدة لكورونا في مسعى منها للتصدّي بشكل أفضل للنسخ المتحوّرة من "كوفيد-19".


 

 

المصدر : سبوتنك


 




 

 


 

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