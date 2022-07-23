السبت 23-07-2022
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السبت، 23-07-2022 09:57 ص

الجزائر تسجل أول وفاة بكورونا منذ نهاية مارس

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الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الصحة في الجزائر يوم الجمعة تسجيل حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة جراء مضاعفات فيروس كورونا، ليرتفع مجموع الوفيات في البلاد إلى 6 آلاف و876 منذ انتشار الوباء.

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والوفاة هي الأولى التي يتم رصدها في الجزائر منذ 21 مارس الماضي.
وأحصت الوزارة 46 إصابة جديدة بانخفاض 17 حالة عن حصيلة الخميس، ليصبح الإجمالي 266 ألفا و700.


وأفادت الصحة الجزائرية بأن 37 حالة تماثلت للشفاء، فيما يتواجد 3 مصابين بالفيروس في العناية المركزة.

 

روسيا اليوم 

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