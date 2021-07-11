الإثنين 12-07-2021
الوكيل الاخباري

ليبيا تعود إلى الإغلاقات لمواجهة كورونا

تونس تعلن عن 144 وفاة جديدة بفيروس كورونا في 24 ساعة

مسؤولون كبار للقضاء بانفجار بيروت وتحذير من عرقلة التحقيق

اصابتان بحريق منزل بلواء الأغوار الشمالية

ولي العهد يهنئ شلباية بإنجازه في ويمبلدون

لجنة الاوبئة تحذر بعد ارتفاع نسبة الفحوصات الإيجابية بالأردن

الإمارات تتعهد بـ500 ألف جرعة لتونس

بريطانيا: انخفاض إصابات كورونا

اعلان من الخارجية الفلسطينية حول السفر من فلسطين للأردن

الاوبئة : 87% من حالات كورونا الجديدة في الأردن من سلالة دلتا

الأحد، 11-07-2021 09:43 م

الجزائر تسجل 786 إصابة جديدة بكورونا و12 وفاة

60eb183d42360406907be123
توضيحية


الوكيل الإخباري - سجلت وزارة الصحة الجزائرية اليوم الأحد 786 إصابة جديدة بفيروس كورونا و12 وفاة، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 146082 والوفيات إلى 3836.

وتشير الأرقام المسجلة اليوم إلى تراجع في الوفيات والإصابات، مقارنة مع أمس السبت الذي سجلت فيه 813 إصابة و13 وفاة.

اضافة اعلان


وأوضحت بيانات الوزارة أن 519 شخصا تماثلوا للشفاء من الفيروس، ليصل عدد المتعافين إلى 101430 حالة، بينما يوجد 39 شخصا في وحدات العناية المركزة.


وكانت السلطات الجزائرية قررت، أمس السبت، "إعادة تفعيل" الإجراءات الوقائية لمواجهة جائحة كورونا، بعد تسجيل ارتفاع كبير في عدد الإصابات بالفيروس مؤخرا.

 

المصدر : روسيا اليوم 

 


 




 

 


 

إقرأ ايضا
s

ليبيا تعود إلى الإغلاقات لمواجهة كورونا

s

تونس تعلن عن 144 وفاة جديدة بفيروس كورونا في 24 ساعة

w

الإمارات تتعهد بـ500 ألف جرعة لتونس

2

بريطانيا: انخفاض إصابات كورونا

w

كيبيك الكندية تعلن تخفيف قيود كورونا على مواطنيها

60eb02504c59b74c2165a9b2

ليبيا .. إغلاق المقاهي وقاعات المناسبات للحد من تفشي كورونا

أخبار متعلقة
urn_binary_dpa_com_20090101_200320-99-403412-FILED

إيطاليا تسجل 1390 إصابة و25 وفاة جديدة بكورونا

مكو

مصر تسجل 27 وفاة جديدة بكورونا

ايط

إيطاليا تسجل 24 وفاة جديدة بكورونا

كولومبيا

كولومبيا .. حصيلة قياسية للوفيات الجديدة بكورونا

كورونا

روسيا: تسجيل أعلى حصيلة إصابات بكورونا منذ شباط الماضي

608d16484c59b76c453a2a55

الإصابات اليومية بكورونا في روسيا تتعدى الـ 13 ألف إصابة