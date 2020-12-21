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الإثنين، 21-12-2020 07:37 ص

البحث عن اللقاح الأنسب

الجزائر ستبدأ التطعيم ضد كورونا الشهر القادم

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الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون


الوكيل الإخباري - أعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون مساء الأحد أن بلاده ستبدأ التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد في يناير - شهر (1)- طالبا من حكومته اختيار "اللقاح الأنسب".

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وقال تبون في تغريدة: "أصدرت الأوامر للوزير الأول أن يترأس فورا اجتماعا مع اللجنة العلمية المكلفة بمتابعة الوضعية الوبائية لاختيار اللقاح الأنسب ضد فيروس كوفيد 19، لبدء عملية التلقيح ابتداء من شهر يناير 2021".


وكان رئيس الوزراء الجزائري عبد العزيز جراد أكد مؤخرا أن الجزائر ستحصل على اللقاح الخاص بفيروس كوفيد-19 الذي يتوفر على الضمانات الصحية الكافية، الأمر الذي يستدعي عدم التسرع وتفادي معالجة هذه المسألة بعشوائية.


وسجلت نحو 100 ألف إصابة بالفيروس في الجزائر منذ رصد أول حالة محلية في 25 فبراير، بينها 2666 وفاة وفق آخر حصيلة نشرتها وزارة الصحة أمس الأحد.

 

المصدر : روسيا اليوم

 

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