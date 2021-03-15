الحكومة البريطانية:لقاح أسترا زينيكا آمن ومضاد لفيروس كورونا

الوكيل الاخباري -

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أكد رئيس الوزراء البريطاني، وريس جونسون، اليوم الاثنين، ان لقاح شركة أسترا زينيكا المضاد لفيروس كورونا آمن والحكومة على ثقة تامة بشأن استخدامه في حملة التطعيم.وفي معرض رده على سؤال عما إذا كان يمكنه طمأنة الناس بشأن سلامة اللقاح، أجاب "نعم، يمكنني ذلك".وأوضح جونسون، أن هيئة تنظيم الدواء في بريطانيا لديها مراقبين يتمتعون بأفضل الخبرات على مستوى العالم. وهم لا يرون داعيا على الإطلاق لوقف برنامج التطعيم مضيفا "نحن ما زلنا على ثقة تامة بشأن البرنامج وعظيم أن نراه يمضي قدما بهذه السرعة في مختلف أرجاء المملكة المتحدة".