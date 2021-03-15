الإثنين 15-03-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

الفراية : الوضع مقلق ويجب تدارك الامر

البدور: دخلنا في مرحلة خطرة ويجب التدخل واخذ قرارات حاسمة

الحواتمة: ما أظهره رجال الأمن العام كان له الأثر البالغ في الحد من الآثار الناجمة

الحكومة تصدر بيانا هاما بعد قليل

حبس مالك محل بلايستيشن 4 شهور لمخالفته أوامر الدفاع

عودة صافرات الانذار

8 غرف عناية حثيثة في ميداني السلط

الحنيطي : ضرورة الاستعداد لمستجدات كورونا

القوات المسلحة تعزز مستشفى النديم الحكومي بمستشفى ميداني متحرك

الجامعة العربية: مكافحة كورونا تتطلب التوزيع العادل للقاحات

عاجل

الحكومة تصدر بيانا هاما بعد قليل

الإثنين، 15-03-2021 04:52 م

الحكومة البريطانية:لقاح أسترا زينيكا آمن ومضاد لفيروس كورونا

220214105027478229571


الوكيل الاخباري - أكد رئيس الوزراء البريطاني، وريس جونسون، اليوم الاثنين، ان لقاح شركة أسترا زينيكا المضاد لفيروس كورونا آمن والحكومة على ثقة تامة بشأن استخدامه في حملة التطعيم.
اضافة اعلان

وفي معرض رده على سؤال عما إذا كان يمكنه طمأنة الناس بشأن سلامة اللقاح، أجاب "نعم، يمكنني ذلك".

وأوضح جونسون، أن هيئة تنظيم الدواء في بريطانيا لديها مراقبين يتمتعون بأفضل الخبرات على مستوى العالم. وهم لا يرون داعيا على الإطلاق لوقف برنامج التطعيم مضيفا "نحن ما زلنا على ثقة تامة بشأن البرنامج وعظيم أن نراه يمضي قدما بهذه السرعة في مختلف أرجاء المملكة المتحدة".

 




 

 


 

إقرأ ايضا
منظ

الصحة العالمية : لا أدلة على أضرار لدى متلقي أسترازينيكا

ال

الإمارات تزود غزة بشحنة ثانية من لقاح سبوتنيك V

كورونا-2-1-1200x675

لبنان :تصاعد ارقام الاصابات بكورونا مع اعادة فتح القطاعات

فيروس-كورونا-في-مصر

ألمانيا: أطباء يطالبون الحكومة بإعادة القيود المشددة لاحتواء كورونا

ضد كورونا

الصين تعلن عن تواصل تصدير لقاحات كورونا

6فلس

فلسطين .. 25 وفاة جديدة بكورونا

أخبار متعلقة
لقاح كورونا روسيا

كندا تتسلم مليون جرعة أسبوعيا من لقاح فايزر حتى أوائل أيار المقبل

رئيس-منظمة-الصحة-في-البرازيل-سنحصل-على-لقاح-كورونا-بحلول-يونيو-2021-

بريطانيا تعتزم إغلاق مزيد من المستشفيات الخاصة بمرضى كورونا

21Jytt5BxqNWr0B4TbyJFdGqVQcPlQ20StCVz8WK

بريطانيا تفتح المدارس لجميع الصفوف وتسير نحو العودة إلى الحياة الطبيعية

الكويت

الكويت : اجتماع لإعادة النظر بقرار الحظر الشامل

22021138436795141895

جونسون: متفائل بتخفيف قيود الإغلاق العام قريبا في بريطانيا

رئيس-منظمة-الصحة-في-البرازيل-سنحصل-على-لقاح-كورونا-بحلول-يونيو-2021-

الصحة البريطانية: كورونا قد يصبح مرضا يمكن علاجه والتعايش معه