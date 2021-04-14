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الأربعاء، 14-04-2021 03:31 م

الدنمارك أول دولة أوروبية تعلن عزمها حظر لقاح أسترازينيكا

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الوكيل الاخباري - أفادت وسائل إعلام محلية بأن الدنمارك ستصبح أول دولة تتراجع بشكل نهائي عن استخدام لقاح شركة "أسترازينيكا" ضد فيروس كورونا.

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وأكدت صحيفة Politiken وقناة TV2 الدنماركيتان أن حكومة البلاد ستعلن عن سحب لقاح "أسترازينيكا" من برنامج التطعيم الوطني ضد الفيروس التاجي، ومن المتوقع أن يأتي ذلك خلال موجز من المقرر نشره اليوم.


ويأتي هذا الإجراء المتوقع على خلفية إعلان وكالة الأدوية الأوروبية عن اكتشاف صلة محتملة بين لقاح "أسترازينيكا" والجلطات التي ظهرت في دم عدد من الذين خضعوا للتطعيم به.


وذكرت TV2 أن هذا الإجراء سيؤدي إلى تأخر حملة التطعيم ضد كورونا في البلاد لبعض الأسابيع.

 

وسبق أن قررت السلطات الدنماركية في 11 مارس تعليق استخدام لقاح "أسترازينيكا" مؤقتا، ومددت هذا القرار في 25 مارس لمدة ثلاثة أسابيع.


وتلقى قرابة 150 ألف شخص في الدنمارك لقاح "أسترازينيكا"، حسب البيانات الرسمية.

 

 

 

 

المصدر : روسيا اليوم


 




 

 


 

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