الرئيس البوليفي السابق يعلن إصابته بفيروس كورونا

الوكيل الاخباري - أعلن مكتب الرئيس البوليفي السابق إيفو موراليس، أمس الثلاثاء، عن إصابته بفيروس كورونا المستجد وبدء تلقيه العلاج.

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ونقلت وكالة "رويترز" عن البيان الصادر عن المكتب: "حالته مستقرة حاليا ويتلقى رعاية طبية" دون تقديم تفاصيل عن أعراضه.



وفي 11 تشرين الثاني / نوفمبر 2019، استقال موراليس البالغ من العمر 61 عاما عقب مطالبة الجيش له بترك منصبه، حفاظا على استقرار البلاد التي شهدت اضطرابات واحتجاجات بعد إعلان فوزه بولاية جديدة، وهو ما رفضه خصوم الرئيس، واصفين الانتخابات بأنها "مزورة"، ولجأ إلى الأرجنتين.



وفي وقت لاحق غادر موراليس، الذي يعيش في منفاه في الأرجنتين منذ ديسمبر/ كانون الأول 2019، مطار إيزيزا الدولي متوجها إلى العاصمة الفنزويلية.



وأعلن موراليس، عن نيته العودة إلى بوليفيا بعد فوز اليساري لويس آرسي في الانتخابات الرئاسية في تشرين الأول/أكتوبر الماضي.



المصدر : سبوتنك



