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الثلاثاء، 26-10-2021 07:52 ص

السلطات الصحية في روسيا تقارن بين متحور فيروس كورونا 'دلتا' و'AY.4.2'

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الوكيل الإخباري - أكدت الهيئة الفدرالية الروسية لحماية المستهلك، أنه لا وجود لبيانات أو معطيات تشير إلى أن المتحور الجديدة لفيروس كورونا "AY.4.2" قد يكون أكثر خطرا أو أنه مقاوم للأجسام المضادة.

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وقال رئيس المجموعة العلمية لتطوير طرق التشخيص في المعهد المركزي لبحوث الأوبئة، كامل خفيزوف: "لا يوجد دليل حتى الآن على أن المتحور الجديد لفيروس كورونا، يسبب أعراضا أكثر خطورة أو أنه مقاوم للأجسام المضادة"، مشيرا إلى السلطات الصحية في بريطانيا أعلنت نتائج التحاليل الأولية، ولم تظهر أدلة مقنعة على وجود اختلاف في خطورة المرض أو نسبة الوفيات بين المصابين بالمتحور الجديد وسلالة "دلتا" الأصلية. 


وفي وقت سابق لم تستبعد السلطات الصحية في بريطانيا أن يكون المتحور الجديد "AY.4.2" أسرع انتشارا مقارنة بسلالة "دلتا".


وفي اليوم السابق، اكتشفت السلطات الصحية في روسيا 3 حالات إصابة بمتغير جديد في مدينة موسكو والمناطق المجاورة لها.

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

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