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الإثنين، 12-07-2021 03:46 م

الشعوب العربية الأكثر رفضا وقبولا للقاحات كورونا

لقاح


الوكيل الإخباري - كشفت دراسة استقصائية حديثة، عن تصدر التونسيين لقائمة الشعوب العربية الأكثر ترددا في الحصول على التطعيم ضد فيروس "كورونا " المستجد، على الرغم من الموجة الوبائية التي تعصف بالبلاد حاليا.

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وأظهر المسح الذي أجرته مؤسسة "الباروميتر العربي"، ترددا كبيرا يفوق نصف سكان الجزائر والعراق والأردن وتونس، فيما بدا التطعيم أكثر قبولا في لبنان وليبيا والمغرب. شمل الاستطلاع 7 دول عربية فقط.


وحذرت الدراسة من أن التردد الواسع للمواطنين في الحصول على التطعيم ضد "كوفيد 19" قد يقوّض التعافي المجتمعي والاقتصادي، ويهدد باستمرار أزمة وباء فيروس "كورونا" لفترة أطول.

 

وبحسب البيانات التي جُمعت بين مارس/ آذار وأبريل/ نيسان، ونُشرت هذا الشهر، كانت نسب المشاركين في الدراسة الذين قالوا إنه من "غير المحتمل للغاية" أو "غير المحتمل" أن يحصلوا على اللقاح، كالتالي:


تونس       63%
العراق      62%
الجزائر     53%
الأردن      51%
لبنان        30%
ليبيا         27%
المغرب     12%
في المقابل، جاءت نسب من قالوا إنه من "المحتمل جدا" أو "المحتمل" أن يحصلوا على اللقاح حال توافره، كالتالي:


المغرب        77%
ليبيا           70%
لبنان          65%
الأردن        42%
الجزائر       40%
العراق        36%
تونس         35%

 

سبوتنيك عربي


 




 

 


 

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