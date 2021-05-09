الصحة الروسية: هناك اهتمام كبير بلقاح سبوتنيك لايت

الوكيل الإخباري - أعلن وزير الصحة الروسي، ميخائيل موراشكو، اليوم الأحد، أن هناك اهتمامًا كبيرًا باللقاح الروسي ضد فيروس كورونا "سبوتنيك لايت".

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وقال موراشكو لوكالة "سبوتنيك" عندما سُئل عما إذا كانت تصل طلبات للحصول على لقاح "سبوتنيك لايت" الروسي من دول أخرى: "لقد تم تسجيله للتو، نعم، الاهتمام كبير".



وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعلن، في وقت سابق، أن اللقاح الروسي الجديد المضاد لفيروس كورونا "سبوتنيك لايت" جاهز للتسجيل.



وعن اللقاحات الروسية المضادة لفيروس كورونا، قال بوتين: "كل لقاحاتنا معروفة في الوقت الراهن، لقاح "سبوتنيك لايت" سيظهر اليوم، أدويتنا مصنعة على أساس تكنولوجيا ومنصة تم استخدامها لعشرات السنين. وهي أيضا حديثة جدا، وهي في الوقت الراهن تعد الأكثر موثوقية وأمنا".



يذكر أن لقاح "سبوتنيك لايت" لا يتطلب ظروف تخزين أو نقل خاصة، ويبلغ سعره 10 دولارات.



وسبق أن أصدرت وزارة الصحة الروسية تصريحًا لإجراء تجارب سريرية للقاح "سبوتنيك لايت" المضاد لفيروس كوفيد-19". وفي هذا الصدد ذكر رئيس الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة، كيريل دميترييف، أن "سبوتنيك V" ليس عقارًا واحدًا، ولكنه قاعدة تعتمد عليها عملية إنتاج وتطوير اللقاحات. ووفقا له، فإن اللقاح "سبوتنيك لايت" يعد مخصصاً بشكل أساسي للأسواق الخارجية، في حين سيبقى اللقاح الرائد في روسيا هو "سبوتنيك V".

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