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الثلاثاء، 22-12-2020 10:50 ص

الصحة السعودية تتحدث عن حالة متلقي لقاح كورونا

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الوكيل الاخباري - قالت وزارة الصحة السعودية إن كل من تلقى لقاح كورونا "بخير وعافية".

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وأعلن المتحدث الرسمي للوزارة، أن من تلقوا لقاح كورونا الذي بدأ توزيعه في السعودية "يتمتعون بصحة وعافية"، حسب صحيفة اليوم السعودية.


وتابع المتحدث أنه لم تظهر أي أعراض على من تلقى لقاح كورونا.


ووثقت كاميرات قناة "العربية" السعودية تلقي الأمير عبد الرحمن بن مساعد بن عبد العزيز للقاح، وأكد أنه لا يشعر حتى الآن بأي أعراض بعد تلقي التطعيم.

 


وغرد: "إلى الآن بحمد الله لا أعراض.. وسألت بعد أخذ التطعيم ماهي الأعراض المتوقعة وكان الجواب حرارة وآلام محتملة في المفاصل وخمول لمدة بسيطة لا تتجاوز يوما واحدا وقد لا تأتي هذه الأعراض.. وهي بالمناسبة قد تأتي حتى مع لقاح الإنفلونزا الموسمية العادي".


وصرح الأمير عبد الرحمن بن مساعد لـ"العربية" أنه كان حريصا على أن يكون من الأوائل الذين يتلقون لقاح "كورونا" فور الإعلان عن توافره، وذلك بغرض تشجيع المترددين في تلقيه، ودحص الشائعات المنتشرة التي تشكك في فعاليته.


وأوضح ابن مساعد أنه كان في الفئة الأولى لتلقي تطعيم لقاح كورونا بسبب توافر شروط محددة فيه، وهي إصابته بارتفاع في ضغط الدم والسمنة.


وكانت حملة التطعيم ضد فيروس كورونا قد بدأت في المملكة العربية السعودية، عقب تسجيل أكثر من 200 ألف شخص أسماءهم عبر تطبيق "صحتي".

 

 

 

 

 

المصدر : سبوتنك



 




 

 


 

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