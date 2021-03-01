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الإثنين، 01-03-2021 11:21 ص

الصحة العالمية: أقل من 10 بالمئة من سكان العالم لديهم المناعة ضد كوفيد-19

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الوكيل الاخباري - أعلنت كبيرة العلماء في منظمة الصحة العالمية، سمية سفاميناتان، أن أقل من 10 بالمئة من سكان العالم اكتسبوا المناعة ضد فيروس كورونا المستجد.

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وقالت سفاميناتان: "منظمة الصحة العالمية تتابع هذه الأبحاث، ووفقاً للحسابات الأخيرة، كان هناك حوالي 500 منها. وإذا جمعناها، سيتبين أن أقل من 10 بالمئة من سكان العالم لديهم المناعة ضد هذا الفيروس".


وخلال مقابلة بثتها المنظمة على التويتر، أشارت المتحدثة إلى أن منظمة الصحة العالمية تتابع الدراسات التي تحلل بؤر نفشي الفيروس في بعض مدن العالم.

 

ومع أن هناك نتائج أبحاث تظهر اكتساب أكثر من نصف سكان بعض المدن المناعة ضد الفيروس، إلا أنه من السابق للأوان التحدث عن اكتساب مناعة جماعية.


وفي وقت سابق، ذكرت وكالة "فرانس 24"، أن منظمة الصحة العالمية قد أعلنت انخفاض عدد الإصابات بفيروس كورونا عبر أرجاء المعمورة، بنسبة 16 بالمئة.


وعلى الرغم من هذا الانحفاض الملحوظ، فإن المنظمة أكدت أن الأزمة الصحية لم تنته بعد، لذلك تواصل الدول تشديد القيود وحملات التلقيح.


وفي سياق متصل، أعلن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أن توزيع اللقاحات ضد عدوى فيروس كورونا في العالم يتم بشكل غير عادل وغير متساو.

 

 

 

 

المصدر : سبوتنك

 



 




 

 


 

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