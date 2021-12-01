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الأربعاء، 01-12-2021 03:44 م

الصحة العالمية: أوروبا أصبحت مركزا لتفشي جائحة كورونا

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الوكيل الإخباري-أعلن مسؤول في منظمة الصحة العالمية، اليوم الثلاثاء، أن أوروبا أصبحت مركزا لتفشي جائحة كورونا، مشيرا إلى أن المتحور "دلتا" أصبح المتحور السائد في أوروبا.

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وأوضح المسؤول أنه "لا يزال هناك الكثير مما لا نعرفه عن المتحور أوميكرون، ولكن لا سبب لدينا للاعتقاد بأن فترة حضانة أوميكرون تختلف عن أي متحورات أخرى لفيروس كورونا"، مشددا على أنه "من الضروري أن يستمر الناس في ارتداء الكمامة والالتزام بقواعد التباعد والنظافة الشخصية حتى عند تلقي التطعيم".


وأعلن أنه "تم رصد أكثر من 40 تحورا مرتبطا بسلالة أوميكرون"، لافتا إلى أنه "لا دليل على تراجع فاعلية اللقاحات بسبب المتحور أوميكرون، ونعتقد أن لا حاجة لتطوير لقاح جديد ومنتجو اللقاحات يحتاجون فقط إلى إجراء تعديلات بسيطة على اللقاحات الحالية".

 

روسيا اليوم

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